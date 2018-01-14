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Sibirya soğuğu geliyor!

Sibirya soğuğu geliyor!.21637
  • Giriş : 14.01.2018 / 08:46:00

Türkiye, Sibirya’dan gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girdi.

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Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurtta sıcaklıkları önemli ölçüde düşürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Sayın Ahmet Kocaman, İstanbul'da havanın önümüzdeki hafta yağışlı geçeceğini söyledi.

Kocaman "Bugün özellikle akşam İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekliyoruz. Öte yandan kuvvetli poyraz göreceğiz. Ama önümüzdeki hafta kar olmayacak. Genellikle yağmurların etkisinde olacak haftada hava sıcaklıkları gündüzleri 4-5 derece olurken akşamları ortalama 2 derece olacak ama sıfırın altına düşmeyecek" dedi. Ankara, Eskişehir, Kırklareli, Bolu, Düzce, Kastamonu, Bartın, Sivas, Erzurum ve Kars'ta ise bugün kar yağışı görülecek.

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