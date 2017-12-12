Sibirya soğukları ile uyarı geldi!
Türkiye genelinde kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Sibirya üzerinden Doğu Anadolu'ya giren Sibirya soğukları konusunda ise meteorolojiden uyarı geldi.
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, sıfırın atlında 26.3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da gece saatlerinde 25 gündüz ise 8 dereceyi gösterdi.
Erzurum kent merkezinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, bazı araçların akaryakıt depoları dondu. Diğer taraftan kırağıyla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.
Meteoroloji uzmanları, Sibirya soğuklarının gelecek günlerde de devam edeceğini bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde sabahın ilk saatlerinde ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklendiğini belirtti. Meteoroloji, buzlanma ve don ile görüş mesafesinde azalmanın ulaşımda aksamalara neden olacağını belirterek, yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
TRT
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