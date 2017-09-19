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Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek.11558
  • Giriş : 19.09.2017 / 12:36:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, düşecek olan sıcaklıklarla ilgili konuştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıklarla ilgili önemli bir uyarı yaptı. Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile ilgili açıklama yaptı ve sıcaklıkların cuma günü 6-10 derece düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere (6 - 10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. " denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün Twitter adresinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da aşırı sıcakların hafta boyunca devam edeceğini, Cuma günü ise yağmur ve serin hava beklendiğini duyurmuştu.

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