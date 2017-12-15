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Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek.35729
  • Giriş : 15.12.2017 / 15:21:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı daha geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Rüzgar ile artacak hava sıcaklığı, pazartesi gününden itibaren yağış ile hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hafta sonu güneyli  rüzgar ile artacak hava sıcaklığının, pazartesi gününden itibaren yağış ile  hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin  üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kuvvetli güneyli rüzgarlar ile  daha da artacak.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar, pazar günü öğleden  sonra Marmara Bölgesi'nde, hafta başından itibaren ise kuzeybatı kesimlerden  başlayarak hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Sıcaklıklar, gelecek hafta  mevsim normalleri civarına inecek.

Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak, cumartesi ve pazar günü  öğleden sonraya kadar Marmara ile Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (lodos) ve  yer yer fırtına şeklinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.  Fırtınanın, pazar günü öğle saatlerinde itibaren karayele dönmesiyle etkisini  kaybetmesi bekleniyor.

Yarın kıyı Ege'nin, akşam saatlerinden itibaren ise batı bölgelerinin  yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı  Akdeniz'in yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde  olması öngörülüyor.

Türkiye'nin pazar günü batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu,  Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun  kuzeybatısının yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı  tahmin ediliyor.

Yağışın, Marmara'nın batısı ile İstanbul, İzmir ve Manisa çevrelerinde  ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu,  Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in  yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin  ediliyor.

Yurt genelinin salı günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu,  İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısının  yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde  olması, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun  kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağışların karla karışık yağmur ve  yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin çarşamba günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz,  İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği  öngörülüyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur  ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın perşembe günü doğu bölgelerde etkili olduktan  sonra cuma günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın cumartesi günü parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam  saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği, pazar günü öğle saatlerinde  yağışların etkisini artıracağı ve kuvvetli olacağı (20-40 kiliometre/metrekare)  tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı  yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği, pazar  günü öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlere dönerek etkisini azaltacağı  bekleniyor.

Yağışlı sistem ile rüzgarın pazar günü öğleden sonra kuzeyli yönlere  dönmesiyle hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve gelecek hafta  boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ankara'da hafta sonu önemli bir yağış beklenmiyor. Cumartesiyi pazara  bağlayan gece hafif sağanak, pazartesi günü ise yağmur ve sağanak yağışların  etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu güneyli rüzgarla artacak hava sıcaklığının, pazartesi  gününden itibaren yağışla birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

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