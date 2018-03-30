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Sıcaklıklar 10 derece yükselecek

Sıcaklıklar 10 derece yükselecek.13680
  • Giriş : 30.03.2018 / 17:32:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların 10 derece yükseleceğini bildirdi.

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Büyüyen Beşik

Sağanak yağışların ardından bahar kendisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağını, batıda ise 10 derece yükseleceğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Kilis, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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