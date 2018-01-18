Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin etkisine gireceği soğuk hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı. Buna göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarını 8 derece birden düşeceği açıklandı.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 6 ila 8 derece azalarak, mevsim normallerinin altında seyredecek.
NTV
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