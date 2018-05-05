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Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar düşüyor.30856
  • Giriş : 05.05.2018 / 10:55:00
  • Güncelleme : 05.05.2018 / 12:46:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yükselen sıcaklıkların yerini yağış alacağını, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması, geceden itibaren Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.    

Kuzey ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis öngörülen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek. 

TRT

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