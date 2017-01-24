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Sigara içmeye çıktı, donarak hayatını kaybetti

Sigara içmeye çıktı, donarak hayatını kaybetti.12446
  • Giriş : 24.01.2017 / 22:49:00
  • Güncelleme : 24.01.2017 / 22:52:54

Almanya'da son olarak sigara içmek için dışarı çıkan 19 yaşındaki Tanja Hollstein'ın donarak öldüğü bildirildi.

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Almanya'nı Kassel kentinde yaşayan 19 yaşındaki genç Tanja Hollstein, 22 Ocak Pazar günü kayboldu ve aynı gün cesedi bulundu. Cesedi bulunan Hollstein'in donarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisin açıklamasına göre, Tanja Hollstein pazar günü saat 02.30'da sigara içmek için, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evden dışarı çıktı. Genç kızın geri dönmemesi üzerine erkek arkadaşı polise haber verdi. O gün saat 14.30 sularında evden 2,5 kilometre ileride genç kızın cesedi bulundu. Kassel Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda Tanja Hollstein'ın donarak öldüğü belirtildi. Kassel polisi sözcüsü, yaptıkları incelemede genç kızın öldürüldüğüne dair bir bulguya rastlamadıklarını söyledi. Bild Gazetesi de, Tanja Hollstein'ın sigara içmek için dışarı çıktığı gün hava sıcaklığının -12 derece olduğunu yazdı. Genç kızın alkol veya uyuşturucu alıp almadığı ise toksikoloji raporundan sonra netlik kazanacak.

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