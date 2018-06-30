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Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliği

Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliği.10551
  • Giriş : 30.06.2018 / 08:50:00

Ço sayıda kişinin kullandığı ve zararları herkes tarafından bilinen sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişti.

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Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı.

Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış yaşanırken, nispi vergi yüzde 65,23'ten yüzde 63'e düştü.

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