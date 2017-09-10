SİHA, PKK'lı terörist avlamaya devam ediyor
Hain örgüt PKK ile mücadeleye yeni bir boyut kazandıran SİHA, Hakkari'de 4 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Hakkari Kırıkdağ kırsalında geçtiğimiz hafta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan bazı örgüt mensupları kaçtı. Kaçan teröristlerin, işbirlikçileri ile toplantı yapmak için tekrar aynı bölgeye geldiğini belirleyen güvenlik güçleri silahlı insansız hava aracının (SİHA) desteği ile operasyon düzenledi.
9 Eylül günü düzenlenen operasyon ile terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması YJA-Star içinde faaliyet yürüten 4 kadın terörist öldürüldü. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.
Habertürk
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