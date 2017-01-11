Siirt'i kana bulayacaklardı!
Polis ekipleri, bir faciayı önledi. Siirt'te düzenlenen operasyonda hücre evinde saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hücre evine yapılan baskında polisin 'teslim olun' çağrısına teröristlerden silahlı yanıt gelince çatışma yaşandı.
Alınan bilgiye göre, kentte saldırı hazırlığında olan teröristlere ilişkin istihbari bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristlerin bulunduğu Çal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Hücre evinde yapılan aramada birer kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve hücum yeleği, ikişer tabanca ve anti-tank roket mühimmatı, üç anti-personel roket mühimmatı, 12 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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