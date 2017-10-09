Siirt'te FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 31 kişiden 8'i tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 Eylül'de Siirt merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 8'i tutuklandı, 20 kişi adli kontrolle 3 kişi ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.
TRT
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