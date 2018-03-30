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Siirt'te hain saldırı: 6 şehit!

Siirt'te hain saldırı: 6 şehit!.10553
  • Giriş : 30.03.2018 / 09:25:00
  • Güncelleme : 30.03.2018 / 09:31:17

Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerimize hain bir saldırı yapıldı.

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Sepet Beşik

Siirt'in Eruh ilçesinde yuvalanan güvenlik güçlerimize yönelik terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

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