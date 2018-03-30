Siirt'te hain saldırı: 6 şehit!
Siirt'in Eruh ilçesinde yuvalanan güvenlik güçlerimize yönelik terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.
HÜRRİYET
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