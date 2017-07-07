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Siirt'te Kaymakam aracına saldırı!

Siirt'te Kaymakam aracına saldırı!.19928
  • Giriş : 07.07.2017 / 11:08:00
  • Güncelleme : 07.07.2017 / 11:09:04

Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakam aracının geçisi sırasında patlama yaşandı.

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Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakam ve aynı zamanda belediye Başkan vekili Mehmet Kocabey'in aracının geçisi sırasında patlama yaşandı. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı.

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, 'Kaymakamımızın sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisiyle sabah saatlerinde konuştuk. Sağlığı yerinde. Valimiz de yanıbaşında' dedi.

Temaslarının ardından ilçe merkezine dönen Kocabey'in içinde bulunduğu zırhlı makam aracının geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamanın etkisiyle araçta küçük çaplı hasar oluşurken, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Kaymakam Kocabey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HÜRRİYET

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