Siirt'te şok: 30 kişi...
Siirt'te merkeze bağlı bir köyde şok bir olay yaşandı.
Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü’nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.
Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
HÜRRİYET
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