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Siirt'ten acı haber: 1 şehit

Siirt'ten acı haber: 1 şehit.10553
  • Giriş : 10.04.2018 / 22:20:00

Siirt'teki acı olayın ardından 1 korucunun şehit olduğu öğrenildi.

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Sepet Beşik

Yıldırım düşmesi ağır yaralanan bir korucu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşek çakması sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Eruh ve Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

Koruculardan 1’i hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. 

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