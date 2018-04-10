Siirt'ten acı haber: 1 şehit
Yıldırım düşmesi ağır yaralanan bir korucu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşek çakması sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Eruh ve Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞEHİT DÜŞTÜ
Koruculardan 1’i hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.
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