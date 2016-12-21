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Şikede kumpas davasında tarih belli oldu

Şikede kumpas davasında tarih belli oldu.17626
  • Giriş : 21.12.2016 / 17:16:00

Şikede kumpas davasında ilk duruşmanın tarihi belli oldu.

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Fenerbahçe Kulübü'nün müşteki olarak yer aldığı Şikede Kumpas davasında ilk duruşmanın 20 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

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