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Sıla, Ahmet Kural'ın eşyalarını geri yolladı

Sıla, Ahmet Kural'ın eşyalarını geri yolladı.14844
  • Giriş : 03.02.2018 / 13:33:00

Şarkıcı Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kural'ın eşyalarını evine gönderdi.

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Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasında sular durulmuyor. Sıla'nın ayrılık sonrası Suadiye'deki evinde bulunan Ahmet Kural'ın eşyalarını şoförüyle eski sevgilisine gönderdiği iddia edildi.

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural’ın yaklaşık bir yıllık ilişkisi 13 Ocak’ta bitmişti. Sevgilisini sosyal medya hesabından silen ve ardından “Geri dönüşü yok, bitti” diye açıklama yapan ünlü popçu, bir hamle daha yaptı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; 37 yaşındaki güzel, Suadiye’deki evinde Ahmet Kural’a ait olan eşyaları toplattı ve şoförüyle eski sevgilisine yolladı.

Ünlü çift, iki ay önce evlilik kararı almış, birlikte oturmaya başlamıştı.

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