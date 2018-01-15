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Sıla'dan Ahmet Kural'a ağır gönderme!

Sıla'dan Ahmet Kural'a ağır gönderme!.14844
  • Giriş : 15.01.2018 / 10:43:00

Ünlü şarkıcı Sıla, sosyal medyadan Ahmet Kural'a göndermede bulundu.

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Büyüyen Beşik

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk sona erdi. Evlilik youlunda ilerleyen ünlü çiftin ayrılığı sevenlerini üzdü. Sıla ise sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Kural'a ağır bir göndermede bulundu.

İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, şarkıcı Sıla'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni adeta eski sevgilisi Ahmet Kural'a bir gönderme olarak yorumlandı.

"KAYBETTİM SANDIKLARIN..."

Ünlü yazar Charles Bukowski'nin; "Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki" sözünü beğenen Sıla böylelikle adeta Ahmet Kural'la ilişkisinin bittiğine seviniyor gibi bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

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