Facebook Twitter Rss

Sıla Gençoğlu konser üstüne konser veriyor!

Sıla Gençoğlu konser üstüne konser veriyor!.10241
  • Giriş : 26.04.2018 / 15:23:00

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, arka arkaya konserler vermeye devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sıla, diğer sanatçı arkadaşlarını kıskandıracak bir tempoda konserlerini vermeye devam ediyor. 

Sıla Gençoğlu, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği konser serisi kapsamında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Nisan ayı programı da oldukça yoğun olan Sıla Gençoğlu, son olarak Malatya, Diyarbakır ve Batman’daki konserlerinde yoğun ilgi gördü.

Dinleyicilerinin tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği başarılı sanatçı, keyifli ve enerjik sahnesiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Sahnedeki eğlenceli tavırlarıyla dikkati çeken Sıla, kostüm seçimleriyle de beğeni topladı.

Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!

Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!

Antalyaspor-Trabzonspor maçının tarihinin değiştirildiği öğrenildi.

Derbi holiganları mahkemeye sevk edildi!

Derbi holiganları mahkemeye sevk edildi!

Fenerbahçe - Beşiktaç derbisini karıştıran şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

 

Derbi kararı sonrası Caner Erkin muamması

Derbi kararı sonrası Caner Erkin muamması

Olaylı derbi kararının açıklanması sonrası gözler Beşiktaş'a çevrildi.

Fenerbahçe'den karar sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe'den karar sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden TFF'nin kararı sonrası ilk açıklama geldi.

 

Derbi kaldığı yerden devam etmelidir!

Derbi kaldığı yerden devam etmelidir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesi gerek

Flaş! Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu!

Flaş! Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu!

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya