Sıla Gençoğlu konser üstüne konser veriyor!
Sıla, diğer sanatçı arkadaşlarını kıskandıracak bir tempoda konserlerini vermeye devam ediyor.
Sıla Gençoğlu, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği konser serisi kapsamında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Nisan ayı programı da oldukça yoğun olan Sıla Gençoğlu, son olarak Malatya, Diyarbakır ve Batman’daki konserlerinde yoğun ilgi gördü.
Dinleyicilerinin tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği başarılı sanatçı, keyifli ve enerjik sahnesiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.
Sahnedeki eğlenceli tavırlarıyla dikkati çeken Sıla, kostüm seçimleriyle de beğeni topladı.
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