Sıla kazanırsa tazminatı bağışlayacak!
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun Yenikapı Mitingi ile ilgili sarfettiği sözler üzerine sert bir çıkış yapan Davut Güloğlu mahkemelik olmuştu.
Olayın sonrasında Sıla'nın Davut Güloğlu hakkında açtığı hakaret davası hala devam ediyor. Sıla'nın tazminatı kazandığı takdirde bağış yapacağı öğrenildi.
Güloğlu, suçlamaları kabul etmeyip Sıla'ya doğrudan bir beyanı olmadığını dile getirmişti. Hakim, bunun üzerine dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti..
Güloğlu tarafı uzlaşmaya sıcak baksa da Sıla maddi manevi tazminat talebinden vazgeçmedi. Sıla, davayı kazanırsa alacağı tazminatı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlayacak.
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