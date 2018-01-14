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'Sıla'ya talibim' dedi, magazin dünyası karıştı

'Sıla'ya talibim' dedi, magazin dünyası karıştı.15306
  • Giriş : 14.01.2018 / 16:28:00

Şair Yılmaz Odabaşı, sosyal medya hesabından "Sıla'ya talibim" yazınca yüzlerce yorum aldı.

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Büyüyen Beşik

Yılmaz Odabaşı, bu çıkışının ardından aldığı olumlu ve olumsuz tepkiler üzerine 2 defa açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yılmaz Odabaşı, Sıla- Ahmet Kural ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, " Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı

Şair Yılmaz Odabaşı, Twitter hesabından “Sıla’nın ruhsal derinlik ve zarafetine bakarak, Ahmet Kural ile anlaşamayacağına emindim. Kısa sürede ayrılmışlar. Tuğçe Kazaz’ı tanımıyordum belki ama bu kadarından haberim oldu. Sıla’ya da ben talibim. Zaten şiir de yazıyormuş” yazdı.

Ardından bu yoruma onlarca yorum geldi. Odabaşı, bunun üzerine, “Bu ülkenin en can alıcı meseleleri hakkında yazıp duruyoruz da, çoğu zaman bir yorum bile görünmüyor. Magazinel bir konudan söz edince, nasıl diliniz açıldı! Sizi gidi yaramaz çocuklar sizi!” dedi.

Takipçilerinin bir kısmı, konuyla ilgili espriler yaparken, bir kısmı bu ironiyi ciddiye aldı ve o şekilde reaksiyon gösterdi.

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