Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölgede panik yaşandı. Konuya ilişkin Jeolojik Araştırma Merkezi'nden açıklama geldi.
Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Şili'de 2010'de meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
TRT
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