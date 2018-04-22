Şili'de patlama: 3 kişi öldü, 50 yaralı var
Şili'de bir hastanede büyük bir patlama meydana geldi. Concepcion kentindeki Alman hastanesinde yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.
Olay sonrası yaralananlar tahliye edilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TRT
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