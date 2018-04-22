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Şili'de patlama: 3 kişi öldü, 50 yaralı var

Şili'de patlama: 3 kişi öldü, 50 yaralı var.30613
  • Giriş : 22.04.2018 / 08:15:00

Şili'de bir hastanede meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı.

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Şili'de bir hastanede büyük bir patlama meydana geldi. Concepcion kentindeki Alman hastanesinde yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Olay sonrası yaralananlar tahliye edilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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