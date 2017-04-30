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Şimdi yandılar!

Şimdi yandılar!.11017
  • Giriş : 30.04.2017 / 15:06:00

Geçtiğimiz haftalarda videosu internet düşen olayda işkence görüntüleri vardı.

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Trabzon'da yaklaşık 2 ay önce sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T., Esra K.ve 27 yaşındaki Gülbahar B.’yi biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan,tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üniversite öğrencileri 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve Mihriban Y.hakkında, 46 yıla kadar hapis cezası istendi.

Saldırıya uğrayan Esra K. ve Kübra T. hakkında ise ’hakaret ve tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadarceza istendi.Hazırlanan iddianamede savcılık, suçun ağırlığı ve kaçma ihtimallerine karşı öğrencilerin tutuklamalarını da talep etti.

Olay Konaklar Mahallesi Taylan Sokakta bir öğrenci evinde Şubat ayında meydana geldi. Karadinez Teknik Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı’nda yer hizmetleri görevlisi Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. ÜniversiteliHasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.,yazışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.’yi ikamet ettikleri eve çağırdı.

ÇAğrı üzerine öğrencilerin evine giden Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. ile öğrenciler arasında evde de devam eden tartışma, giderek büyüdü. Tartışma sırasındaKübra T. ve Esra K.’yı biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GECE GÖZALTINA ALINDILAR

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilereneden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteliile saldırıya uğrayan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDE 46 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mahkemece serbest bırakılan şüpheli öğrenciler ile saldırıya uğrayan Esra K., Kübra T. ve Gülbahar B. hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, taraflar arasında sosyal medyada birbirlerine karşılıklı hakaret içerikli yazışmalarının ardından üniversite öğrencilerinin, eve çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.’nin biber gazıyla etkisiz hale getirildiği, elektro şok ve copla darp edildiği, Gülbahar B.nin ise odaya kapatıldığı belirtildi.

Şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında,’birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit’ suçlarından 12’şer yıldan 46’şer yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise ’hakaret ve tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık ayrıca, şüpheli öğrencilerin suçun ağırlığı ve kaçma şüphesi olduğundan ara karar ile tutuklanmalarını talep etti.

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