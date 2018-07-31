Simide zam geliyor
Simit fiyatlarına zam geleceği haberi vatandaşı üzdü. Susama 1 yıl içinde yüzde 76 zam gelince simit fiyatları da yükseldi. Konuya ilişkin İstanbul U-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir'den açıklama geldi.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 1 yıl içinde yüzde 76 pahalanan susam fiyatları simide de vuracak.
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık bir simitte ortalama 15-20 gram arası susam kullanıldığını, simidin başlıca maliyetinin de un, yağ, pekmez, susam ve işçi ücretlerinden oluştuğunu söyledi.
Artan maliyetler sebebiyle simidin 1.75 TL'den satılmasını teklif ettiklerini kaydeden Özdemir, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili komisyonuna teklifimizi yaptık. Kararı bekliyoruz. Susamın yanında un ve yağ fiyatı da arttı. Tüm maliyetler hesaba katıldığında simidin bugün 2 liradan satılıyor olması gerekir" ifadesini kullandı.
Un fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Özellikle unda fiyatlar çok esnek. Simidin bugünkü fiyatı 2013'te belirlendi. O günlerde unu 75 TL'den alıyorduk, şimdi 110 TL'den satın alıyoruz. Herkes kendi isteğine göre fiyatı yükseltebiliyor. Durum böyle olunca da, esnafımızın maliyetleri artıyor. Yetkililer, esnafın mağduriyetini gidermek için undaki fiyat artışını kontrol altına almalı" diye konuştu.
Susamın fiyat artışının ardında düşen üretim ve ekim alanları yatıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 1988 yılında Türkiye'de 940 bin dekarlık alanda susam ekimi gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılında 280 bin 316 dekara düştü.
SPUTNİK
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