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Simitçi çocuğa kemerle dayak!

Simitçi çocuğa kemerle dayak!.20751
  • Giriş : 07.08.2018 / 17:46:00

Şanlıurfa'da simit satan çocuğa uygulanan şiddet tepki çekti.

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Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir halk otobüsüne binen küçük çocuğun yetişkin adam tarafından kemerle dövüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Edinilen bilgiye göre, simit satan 10 yaşlarındaki bir çocuğun, bindiği halk otobüsünde yetişkin biri tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler sosyal medyaya düştü. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde elinde kemer olan bir yetişkin küçük çocuğu defalarca dövüyor. Acıya dayanamayan küçük çocuk gözyaşlarına boğulurken kimliği belirlenemeyen şahıs ise aldırış etmeden küçük çocuğu dövmeye devam ediyor. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş sosyal medyada paylaşınca büyük bir tepkiye neden oldu.

Polis çocuğu kemerle döven şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

TRT

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