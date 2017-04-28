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Simone, Inter'e Arda Turan'ı şart koştu

Simone, Inter'e Arda Turan'ı şart koştu.16086
  • Giriş : 28.04.2017 / 11:44:00

Inter'in yeni teknik direktörü Simone, Inter'e Arda Turan'ı şart koştu.

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Inter'in yeni teknik direktörü Simone, Inter'e İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ı istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un dominasyonunu kırmak için maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı alan Inter büyük oynuyor.

Milano ekibinin, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'yi yüklü bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

ZANETTI ÇOK İSTİYOR

Inter yöneticisi Javier Zanetti'nin çok yakın arkadaşı olan Simeone ile görüştüğü, başta reddeden tecrübeli teknik adamın Zanetti'nin çabaları sonucu gelme fikrine daha sıcak bakmaya başladığı kaydedildi.

İLK ÖNCE ARDA'YI İSTEDİ

Diego Simeone'nin görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı.

Arjantinli teknik adamın istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı.

Haberde Diego Simeone'nin kadrodaki bazı isimlerin gönderilmesi ve böylece transfer bütçesinin büyümesi için de görüş belirttiği bilgisi verildi.

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