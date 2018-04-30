Şimşek: Ekonomide toparlanma sürüyor
AK Parti hükümetinden açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide toparlanmanın güçlü bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
Konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ekonomide toparlanma güçlü bir şekilde devam ediyor.
Küresel ticarette bir toparlanma var.
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