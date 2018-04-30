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Şimşek: Ekonomide toparlanma sürüyor

Şimşek: Ekonomide toparlanma sürüyor.15242
  • Giriş : 30.04.2018 / 10:21:00

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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AK Parti hükümetinden açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide toparlanmanın güçlü bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ekonomide toparlanma güçlü bir şekilde devam ediyor.

Küresel ticarette bir toparlanma var.

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