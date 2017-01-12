Şimşek: Merkez harekete geçmeli
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolar ve euronun önlenemez yükselişi ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı göreve çağırdı.
Şimşek, Merkez Bankası'nın doların yükselişine karşı ellerinin bağlı olmadığını ve harekete geçmesinin an meselesi olduğunu belirtti.
Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liradaki gidişat bardağın yarısı boş gidişatı. TCMB bazen gecikmeyle olsa bile geçmişte harekete geçti. Tekrar harekete geçmeli ve geçecektir" dedi.
Türk lirası geçtiğimiz hafta boyunca dolar karşısında yeni rekor düşük seviyeler görürken, TCMB'nin haftalık düzenli repo ihalesini likiditeyi sıkılaştırmak adına açmaması üzerine bugün yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.
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