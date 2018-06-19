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Şimşek'ten dolar yorumu!

Şimşek'ten dolar yorumu!.10595
  • Giriş : 19.06.2018 / 12:24:00

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolarla ilgili açıklama yaptı.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiye dair açıklama yaptı ve dolardaki dalganın ülkemize özgü değil küresel bir dalga olduğunu söyledi.

Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu;

Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.

Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.

Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz.

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