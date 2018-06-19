Şimşek'ten dolar yorumu!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiye dair açıklama yaptı ve dolardaki dalganın ülkemize özgü değil küresel bir dalga olduğunu söyledi.
Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu;
Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.
Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.
Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz.
HÜRRİYET
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