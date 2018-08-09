Sinan Akçıl, Buse Narcı'dan onun için ayrıldı
Ünlü besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın güzel oyuncu Buse Narcı ile 2016 yılında Best Model yarışması ile adını duyuran Gizem Kayalı için ayrıldığı ortaya çıktı.
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, başarılı popçu Sinan Akçıl, Buse Narcı ile ayrıldığını açıklamasının üzerinden saatler sonra yeni sevgilisi ile görüntülendi.
Birkaç gündür iş ve tatil için Bodrum'da bulunan popçu, 2016 yılında katıldığı Best Model yarışması ile adını duyuran Gizem Kayalı ile Türkbükü'nde görüntülendi.
Bir otelde konaklayan ikili, sabah 08:00'da kahvaltı yapmak için restorana indi. Gizem Kayalı yaklaşık 10 dakika önce masaya otururken, Sinan Akçıl ise elinde gazeteler ile geldi.
Gazetelerde birkaç hafta aşk yaşadığı Buse Narcı ile olan ayrılık haberlerini okuyan popçunun, sonrasında gazeteleri okuması için sevgilisine vermesi dikkat çekti.
HABERTURK
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