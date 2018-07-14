Sinan Akçıl, Buse Narcı ile aşk yaşıyor
Sevilen şarkıcı Sinan Akçıl, bir dönem Özcan Deniz ile aşk yaşayan Buse Narcı ile yakınlaştı. İkilinin Çeşme tatili sırasında yakınlaştığı iddia edildi.
İkilinin, şimdilik bu ilişkiyi kimseye duyurmak istemediği öğrenildi.
Buse Narcı’nın, denize girerken bile mesaj yazması ise aşk iddialarını güçlendirdi.
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