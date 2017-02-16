Sinan Öncel yeni mezunlara seslendi
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 2016’nın son çeyreğinde işsizliğin yüzde 12.1 ile son 6,5 yılın en yüksek seviyesine çıktığını vurgulayarak, “Maalesef bu verilere rağmen çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyoruz. Üniversitelerinden yeni mezun olmuş gençler için perakende sektörü çok önemli fırsatlar sunuyor. Kapıları sonuna kadar açan markalarımız Deloitte 2016 raporuna göre bu yıl yaklaşık 67 bin 400 kişiyi işe almak için bekliyor” dedi.
Sinan Öncel yaptığı yazılı açıklamada, BMD’nin 149 üye firmayı ve bu firmalara ait 422 markayı temsil ettiğine dikkat çekerek dernek üyesi firmaların, bugün itibariyle 375 bin kişiye istihdam yarattığını söyledi.
BMD markalarının bu yıl yaklaşık 67 bin 400, 2023’e kadar ise yaklaşık 400 bin kişiyi işe alacağının altını çizen Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:
PEK ÇOK İSTİHDAM ALTERNATİFİ SUNUYORUZ
“Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısının 4 milyona yaklaştığı bir ortamda organize perakende sektörü, özellikle genç işsizliğin çözümüne katkı sunacak pek çok alternatifi içinde barındırıyor.
· Gençlerimize yarı zamanlı veya çalışma günlerini kendilerinin belirleyeceği bir çalışma planı sunuyoruz
· ‘Çekirdekten’ yetişeceği ve ilgili olduğu markayla ilgili bütün püf noktalarını öğrenebileceği bir ortam bekliyor.
· İlk başlarda belki biraz yorulacaklar. Ancak unutmamak lazım ki bugün BMD’deki pek çok marka sahibi işini bu şekilde kurdu. ‘Çırağı olunmayan işin ustası da olunamadığı’ unutulmamalı.
· Yeni arkadaş edinme ve eğitim ortamları için ideal fırsatlar sunuyoruz.
· Yurtdışında hızla büyümeye başlayan Türk perakende sektörü için yabancı dil bilen gençleri yurtdışında önemli fırsatlar bekliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının son tebliğine göre 2017’de yeni mezunlara sağlanan birinci yıl asgari ücretin yarısı ikinci yıl ise yüzde 25’i kadar devlet desteğini çok önemli buluyoruz. Çok dinamik ve çok hızlı yaraları saran bir yapımız var. Çok olumsuzluklar yaşadık ama kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Büyük projeler durmadan devam ediyor. Gençler şimdi kariyer yollarının da açık olduğunu görüyorlar. Bir satış danışmanı sabır gösterirse genel müdür de kendi işinin patronu da olabiliyor. Bu nedenle gençlerimize iş beğenmemekten vazgeçin, markaların aradığı 67 bin kişiden biri olun diyoruz. ”
Markaların, 2017’de mağaza açılışlarına ve işe alımlara devam edeceğini ifade eden Öncel, sektörde satış temsilcisinden mağaza yöneticisine, tasarımcısından idari kadrolara her kademe için pek çok kariyer fırsatının olduğunu söyledi.
Sinan Öncel, bunca seçeneğe rağmen, organize perakende sektörü olarak eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını de vurgulayarak, “İş arayan gençlerimiz mutlaka markalarımızın İK servisleriyle iletişimde olsunlar. Kendi özelliklerine uygun bir pozisyonu mutlaka yakalayacaklardır” dedi.
DİĞER HABERLER
Bakan açıkladı: Başvurular durduruldu
Bakan Müezzinoğlu, büyükanne başvurularının durdurulduğunu açıkladı.
Maliye Bakanı: Bütçe ocak ayında fazla verdi
Bakan Ağbal, 2017 Yılı Ocak Ayı Bütçe Değerlendirmesi toplantısında konuştu.
Vergi indirimi kabul edildi!
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği vergi indirimi kabul edildi.