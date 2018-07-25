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Sınav sorularını dağıtan 22 kişi gözaltında

Sınav sorularını dağıtan 22 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 25.07.2018 / 10:29:00
  • Güncelleme : 25.07.2018 / 10:29:16

2011 komiserliğe geçiş sınavı sorularını dağıtan 22 kişi gözaltına alındı.

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2011 komiserliğe geçiş sınavı sorularını dağıtan 22 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

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