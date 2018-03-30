Sınav soruşturmasında 46 gözaltı
2012 yılında yapılan Polis Akademisi sınavının sorularını ele geçiren Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik yapılan operasyonda 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2012'deki Polis Akademisi giriş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.
Savcılık açıklamasında, şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu, gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı bildirildi.
NTV
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