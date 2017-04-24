Sınav stresi çocukların gelişimini bozuyor

Giriş : 24.04.2017 / 12:16:00

24.04.2017 / 12:16:00 Güncelleme : 24.04.2017 / 12:16:56

TEOG 2. Dönem sınavlarına az bir zaman kala hem öğrencileri hem de aileleri heyecan ve stres sardı.