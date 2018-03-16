Sınav usulsüzlüğü için 49 yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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