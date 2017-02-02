Sincan 3 yeni konağına kavuştu
Fatih Güngörmüşler Konağı, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güngörmüşler Konağı, Törekent Hanımlar ve Güngörmüşler Konağı Sincan’ın üç ayrı mahallesinde hizmete girdi.
Sincan Belediyesi, şehrin dört bir yanını konaklarla donatmaya devam ediyor. Ankara Evi’nin örneğini oluşturan bu konaklar, vatandaşların sosyal hayatın içerisinde yer alabilmeleri amacıyla inşa ediliyor. . Vatandaşlara güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirme olanağı sağlanırken aynı zamanda ücretsiz olarak düzenlenen kurs, seminer ve sağlık toplantılarıyla da kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Keyif ve huzur veren konaklarda buluşan vatandaşlar ise hiçbir ücret ödemeden evlerindeki rahatlığı yakalamanın mutluluğunu yaşıyor.
Sincanlılara keyifli bir gün geçirme imkânı sunan konaklarda en ince ayrıntısına kadar her şey düşünülüyor. Evleri kadar huzurlu bir ortamda çaylarını yudumlayan büyükler gazete ve kitap okuyabiliyor. Hanımlar ise bir yandan komşuları ve çocuklarıyla zaman geçirirken bir yandan da seminerlere katılabiliyor. Güngörmüşlerin ve hanımların ücretsiz yararlandığı konaklar Sincan Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor.
YENİ KONAKLAR YOLDA
Sincan’da önemli sosyal projelere imza atan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, önümüzdeki aylarda yeni konakların hizmete gireceğini müjdeledi. Başkan Tuna “Sincanlı vatandaşlarımızın bir araya gelerek tecrübe ve birikimlerini paylaşabilecekleri mekânlar oluşturuyoruz. Bir bardak çay eşliğinde dostane sohbetler edebilecekleri, huzur bulacakları bir ortam… Konaklarımıza ilgi her geçen gün artıyor. Vatandaşımızın memnuniyeti için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Başkan Tuna ayrıca, Malazgirt, Gazi Osman Paşa ve Tandoğan Mahallelerinde Güngörmüşler ve Hanımlar Konaklarının çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.
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