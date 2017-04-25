Sincan'da söz çocukların
Başkan Tuna, İşleyen’e vatandaşa hizmet ederken “dürüstlük, şeffaflık ve adaleti” düstur olarak almasını tavsiye etti.
Sincan’da Başkan koltuğu çocukların… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile ülkenin her yerinde yönetimi ele alan çocuklar, Sincan’da da devir teslim töreni ile belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna koltuğunu Sincan Koç İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Canan Naz İşleyen’e devretti. Öğretmenleri ve ailesi ile birlikte Sincan Belediyesi’ni ziyaret eden İşleyen, Başkan Tuna tarafından karşılandı. İşleyen’ e Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz da eşlik etti. İşleyen daha sonra makam koltuğuna oturarak Sincan’a yönelik projelerinden bahsetti.
Küçük Başkan İşleyen, şehirlerdeki yeşil alan ve park miktarının artırılması gerektiğini söyledi. Başkan Tuna ise, Sincan’a son 8 yılda 1 milyon 369 bin 357 metrekarelik alanın yeşile dönüştürüldüğünü hatırlatarak çalışmalara hızla devam edeceklerini söyledi. Sincan gibi hızla gelişen bir ilçeyi yönetecek olmanın zor göründüğünü de ifade eden İşleyen “Burada olmaktan çok mutluyum. Şu an bu koltukta oturuyor olmak benim için çok değerli” dedi.
“DÜRÜST ŞEFFAF VE ADİL OL”
Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Canan Naz İşleyen ile sohbet ederek bir takım tavsiyelerde bulundu. Başkan Tuna, Küçük Başkan’a dürüst, şeffaf ve adaletli olması halinde hiçbir zorluk yaşamayacağını vurguladı.
Çocukların geleceğin teminatları olduğunu vurgulayan Başkan Tuna "Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabilmeleri, iyi bir eğitim alabilmeleri için Sincan Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bugün bizlere düşen görev teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Çocuklarımızın özgür düşünceli, vatanına milletine faydalı, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı olarak yetişmeleri ortak hedefimizdir. Bu vesileyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.
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