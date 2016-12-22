Sındır: Getirilmek istenen rejim dikta rejimidir
Sındır, “Bugün getirilmek istenen sistemin adına başkanlık sistemi demek çok yanlış. Getirilmek istenen rejim tek adamlık, dikta rejimidir. Bu değişiklik, ülkemize huzur, ekonomik refah, mutluluk, birlik beraberlik getirmeyecek” dedi.
“GETİRİLMEK İSTENEN SİSTEMİN ADINA BAŞKANLIK SİSTEMİ DEMEK YANLIŞ”
İktidar tarafından Türkiye’de otoriter ve otokratik bir rejim getirilmeye çalışıldığını söyleyen Sındır, “Bugün getirilmek istenen sistemin adına başkanlık sistemi demek çok yanlış. Getirilmek istenen rejim tek adamlık, dikta rejimidir. Anayasa değişikliğiyle yapılmak istenen yasamaya da yürütmeye de yargıya da egemen olan bir tek adam rejimi, dikta rejimidir. Ben şu soruyu sormak istiyorum: Türkiye’nin Anayasa sorunu var mı? Evet Anayasa’nın bazı maddeler içerisinde bir değişiklik yapılma ihtiyacı var ama bu da darbe hukukundan kaynaklanan daha özgürlükçü, mevcut Anayasa’yı daha demokratik bir parlamenter sisteme getirmek için yapılabilir, düşünülebilir. Anayasa sorunu Türkiye’nin öncelikli bir sorunu mudur? Türkiye’de bir yönetim sorunu var. Türkiye yönetilemiyor” dedi.
“DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZI ÇOĞULCULUKTUR!”
Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye’yi geri dönülmez bir noktaya götüreceğini söyleyerek sözlerini sürdüren Sındır, “getirilen teklifle başkana parlamentoyu fes etme yetkisi, kanun yapma yetkisi veriyor. Yani milletvekillerini belirleyen sen; birlikte seçim yaparak iktidara gelen milletvekillerinden hükümeti kuran sen. Yürütmenin başı sen; dolayısıyla milletvekilleri üzerinden yasamaya egemen olan sen. Yargıda da HSYK’nın yüzde 50’sini belirleyecek olan yine sen. Yasamanın, yürütmenin, yargının başında bir tek adam rejimi, getirilen teklif budur. Demokrasiyle, parlamenter sistemle alakası olmayan bir sistem bu. Şu bilinmeli ki gelen teklif ülkemize huzur, ekonomik refah, birlik beraberlik getirmeyecek. Demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi çoğulculuktur. Çoğulculuk ilkesi bugün azınlık düşüncede olanların da yarın bir gün iktidara gelebilmesinin önünün açık olmasıdır. Eğer o kanalları kapatıyorsanız onun adı çoğunluk diktatörlüğüdür. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.
“BİZE TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAYACAK BİR SEFERBERLİK LAZIM!”
Konuşmasının son bölümünde seferberlik konusuna da değinen Kamil Okyay Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye’de bir seferberlik ilan edilecekse ekonomik yoksulluğu ortadan kaldırmanın seferberliği ilan edilmesi lazım. İşsizliği ortadan kaldırmanın, Türkiye’yi üreten bir ülkeye götürme yolunda bir milli seferberlik yapılması lazım. Topyekun bu ülkenin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını arttıran bir seferberlik olmalı. Vatandaşlarımızı kutuplaştıran değil, etnik ve inanç kimliğinde ayrıştıran değil, kardeşlik temelinde birleştiren bir seferberlik olmalı. Ulusal birliğimizi ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik, sevgi ve hoşgörü kültürüne dayalı toplumsal barışı sağlayacak seferberlik olmalı.”
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