Sınır hattında teröre bomba yağdı!
TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.
Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir.
Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
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