Facebook Twitter Rss

Sınır hattında teröre bomba yağdı!

Sınır hattında teröre bomba yağdı!.19695
  • Giriş : 26.12.2017 / 19:42:00

Terör örgütü PKK'ya hava harekatı düzenlendi. Operasyon sınır hattında gerçekleştirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

O vekile çok sert tepki!

Galatasaray, çeyrek finalin kapısı araladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte o ışığın nedeni!

İşte o ışığın nedeni!

Sabah saatlerinde Türkiye'den de görülen ışık huzmesinin sebebi akşam saatlerinde belli oldu.

İstanbul'da tershanede patlama sesi!

İstanbul'da tershanede patlama sesi!

İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersaneden patlama sesleri yükseldi.

 

Türkiye semalarında esrarengiz görüntü!

Türkiye semalarında esrarengiz görüntü!

Türkiye semalarında gözlenen esrarengiz görüntü herkesi şaşırttı.

Gemlik için Bakan'dan açıklama geldi!

Gemlik için Bakan'dan açıklama geldi!

Gemlik için Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'den açıklama geldi.

 

Flaş! Beşiktaş'ta yılbaşı kutlanmayacak

Flaş! Beşiktaş'ta yılbaşı kutlanmayacak

Beşiktaş Belediyesi, güvenlik gerekçesi ile yılbaşı kutlamalarına izin vermedi.

Tuzla'da ilginç 'koku'

Tuzla'da ilginç 'koku'

İstanbul'un Tuzla ilçesinde insanları rahatsız eden bir koku yayılmaya başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya