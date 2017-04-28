Sınır karakoluna roketatarlı saldırı!
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Aksoy Hudut Karakolu saldırıya uğradı. Suriye tarafından yapılan roketatarlı saldırıya topçu atışlarıyla karılık verildiği, 11 teröristin ise etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Konuya ilişkin TSK'dan açıklama geldi.
Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aksoy Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde sınırın Suriye tarafından, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulduğunu duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, saldırıdan sonra teröristlerin bulunduğu bölge yoğun topçu atışıyla vuruldu.
3'ü saldırıyı gerçekleştiren roketatarı kullanan teröristler, 8'i de Doçka uçaksavar silahı monteli bir araçta olmak üzere toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Dün de Tekçe Sınır Karakolu'na yönelik saldırıya verilen karşılıkta ise 7 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
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