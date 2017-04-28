Facebook Twitter Rss

Sınır karakoluna roketatarlı saldırı!

Sınır karakoluna roketatarlı saldırı!.16330
  • Giriş : 28.04.2017 / 15:52:00

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır karakoluna saldırı düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Şanlıurfa Ceylanpınar'da Aksoy Hudut Karakolu saldırıya uğradı. Suriye tarafından yapılan roketatarlı saldırıya topçu atışlarıyla karılık verildiği, 11 teröristin ise etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Konuya ilişkin TSK'dan açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aksoy Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde sınırın Suriye tarafından, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, saldırıdan sonra teröristlerin bulunduğu bölge yoğun topçu atışıyla vuruldu.

3'ü saldırıyı gerçekleştiren roketatarı kullanan teröristler, 8'i de Doçka uçaksavar silahı monteli bir araçta olmak üzere toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün de Tekçe Sınır Karakolu'na yönelik saldırıya verilen karşılıkta ise 7 teröristin öldürüldüğü belirtildi. 

O hastalık Çorum'da hortladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

O hastalık Çorum'da hortladı!

O hastalık Çorum'da hortladı!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı Çorum'da hortladı.

Erdoğan konuştu, ABD Büyükelçisi not aldı

Erdoğan konuştu, ABD Büyükelçisi not aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken ABD Büyükelçisi not aldı.

 

Antalya'da alkol yasağı!

Antalya'da alkol yasağı!

Antalya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi.

Van'dan acı haber: 1 şehit

Van'dan acı haber: 1 şehit

Van'ın Erciş ilçesinde bir güvenlik korucusunun şehit olduğu öğrenildi.

 

Hakkari'de giriş yasaklandı

Hakkari'de giriş yasaklandı

Hakkari il genelinde 25 bölgeye girişlerin yasaklandığı bildirildi.

'AYM, Demirtaş'ı tahliye edecek' iddiası

'AYM, Demirtaş'ı tahliye edecek' iddiası

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, Demirtaş ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya