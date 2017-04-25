Facebook Twitter Rss

Sınır ötesinde 70 terörist öldürüldü!

Sınır ötesinde 70 terörist öldürüldü!.10789
  • Giriş : 25.04.2017 / 19:53:00

Sınır ötesi operasyon düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sınır ötesindeki teröristlere ölüm yağdıran Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon ile ilgili önemli bir bilgi verdi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Sincar ve Karaçok'ta yapılan operasyonda 70 terörist öldürüldü" denildi.

Yapılan açıklamada ''Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında BTÖ'ne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği, Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok'ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi

'Bu karar siyasi operasyondur'

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz

Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz

AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanımıyoruz" dedi

ABD'den tepki: Koalisyon onaylamadı

ABD'den tepki: Koalisyon onaylamadı

TSK'nın sınır ötesine düzenlediği operasyonun ardından ABD'den şok bir tepki geldi.

 

Yasin Börü davasında karar!

Yasin Börü davasında karar!

Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü davasında karar çıktı.

YSK, CHP'nin teklifini reddetti!

YSK, CHP'nin teklifini reddetti!

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Danıştay süreci teklifini reddetti.

 

AB ile müzakeler durduruyor!

AB ile müzakeler durduruyor!

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri hakkında Almanya'dan şoke eden bir iddia geldi.

Manisa'da art arda deprem! Gece de sallandı

Manisa'da art arda deprem! Gece de sallandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2, Şehzadeler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya