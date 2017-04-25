Sınır ötesinde 70 terörist öldürüldü!
Sınır ötesindeki teröristlere ölüm yağdıran Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon ile ilgili önemli bir bilgi verdi.
TSK'dan yapılan açıklamada "Sincar ve Karaçok'ta yapılan operasyonda 70 terörist öldürüldü" denildi.
Yapılan açıklamada ''Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında BTÖ'ne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği, Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok'ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
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