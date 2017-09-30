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Sınıra asker sevkiyat!

Sınıra asker sevkiyat!.23848
  • Giriş : 30.09.2017 / 10:38:00

Suriye sınırına zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar gönderildi.

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Büyüyen Beşik

Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu ve Suriye'deki kaos nedeniyle Ankara yeni tedbirler aldı. Hatay'ın Suriye sınırındaki askeri birliklere, personel ile araç, ekipman ve sağlık malzemesi gönderildi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç, Kırıkhan Reyhanlı Yolu kavşağından geçerek yola çıktı. Farklı birliklerden gönderilen zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar ve rütbeli askerleri taşıyan otobüs de sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

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