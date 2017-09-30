Sınıra asker sevkiyat!
Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu ve Suriye'deki kaos nedeniyle Ankara yeni tedbirler aldı. Hatay'ın Suriye sınırındaki askeri birliklere, personel ile araç, ekipman ve sağlık malzemesi gönderildi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç, Kırıkhan Reyhanlı Yolu kavşağından geçerek yola çıktı. Farklı birliklerden gönderilen zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar ve rütbeli askerleri taşıyan otobüs de sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Kuzey Irak'tan yürek yakan haber
Kuzey Irak'ta Türk askeri birliklere yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.
İstanbul'a felaket haberi!
İstanbullulara kötü haber! Meteorolojik değerlendirmelere göre metropol kente şiddetli yağmur yağaca
İBB yeni Başkanı görevi devraldı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal görevi devraldı.