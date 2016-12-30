Sınıra askeri sevkiyat!
Kocaeli'nden yola çıkan, askeri araçları taşıyan tren Gaziantep Garı'na ulaştı. Trende 30 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ile zırhlı muharebe aracı (ZMA) bulunuyor.
Antep'e ulaşan trendeki askeri araçlar konvoy halinde güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırına doğru yola çıkacağı öğrenildi.
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