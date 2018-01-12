Sınıra askeri sevkiyat!
Suriye sınırında bulunan İlimiz Hatay'ın İskenderun ilçesine demiryolları yolu ile takviye amaçlı 4 askeri araç gönderildi.
Askeri araçların önce Ahmet Tor Kışlası'na daha sonra da sınır birliklerine sevk edileceği bildirildi.
TRT
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