Sınıra askeri sevkiyat!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kilis'teki sınır karakollarından Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine sevkiyat devam ediyor.
Askeri araç ve personel sevkıyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor. Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
HÜRRİYET
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