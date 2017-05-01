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Sınıra mevzi kazılıyor!

Sınıra mevzi kazılıyor!.26300
  • Giriş : 01.05.2017 / 16:45:00

Suriye sınırımıza askeri zırhlı araçlar için mevziler kazılmaya başlandı.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevzi kazılmaya başlandı. Bir yandan da modüler duvar örme çalışmalarının tamamlandığı sınır hattındaki bölgelerde beton kulelerin inşaatı devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının yer aldığı bölgeden 27 Nisan'da Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nun kullandığı gözetleme tepesine havan ve roketle saldırıda bulunmuştu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilmişti.

HÜRRİYET

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