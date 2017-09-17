Sınıra yapılan askeri sevkiyat bölgeye ulaştı!
Türkiye, sınırdaki güvenliğini ve askeri güç sayısının artırıyor.
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı askeri araçlar konvoy halinde, Reyhanlı ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
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